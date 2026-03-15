Сборная России установила рекорд за всю историю зимней Паралимпиады

Сборная России стала самой малочисленной национальной командой в истории зимних Паралимпийских игр, сумевшей занять место в тройке лучших в общем медальном зачете. Рекорд был установлен на соревнованиях в Италии.

Ранее ТАСС сообщал, что на Паралимпийских играх в Италии сборная России заняла третье место в медальном зачете, завоевав 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые награды. На соревнованиях приняли участие шесть российских спортсменов: горнолыжники Варвара Ворончихина (2 золота, 1 серебро и 1 бронза) и Алексей Бугаев (1 золото и 2 бронзы), лыжники Анастасия Багиян (3 золота) и Иван Голубков (2 золота), парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Монзер Шеббо.

Атлеты из России выступили на Паралимпийских играх с национальной символикой впервые за 12 лет.

Зимние Паралимпийские игры проводятся с 1976 года.