Путин назвал российских паралимпийцев героями

Президент России Владимир Путин на церемонии награждения победителей и призеров Паралимпийских игр в Кремле назвал героями спортсменов, выступавших в Италии. Его слова приводит сайт Кремля.

«Это основа основ многочисленных достижений Отечества в спорте, его славной истории, которую слагали и будут слагать такие герои, как вы», — заявил Путин.

В составе российской команды на Паралимпиаде 2026 года выступили шесть человек, которые завоевали в общей сложности 12 медалей, включая восемь золотых наград. Еще ни одна страна в истории Игр не попадала в топ-3 со столь малым числом атлетов: по количеству золотых медалей Россия обогнала хозяев, Австрию, Украину, Канаду, Францию и десятки других стран, выступавших в полном составе.

Три награды высшей пробы атлеты выиграли в последний день, 15 марта: сначала свое второе золото завоевал лыжник Иван Голубков, следом третью золотую награду выиграла лыжница Анастасия Багиян, а потом паралимпийским чемпионом стал Алексей Бугаев, который на этих играх также стал двукратным бронзовым призером.

Ранее Путин наградил российских паралимпийцев орденами Дружбы.