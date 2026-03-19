Путин встал на колено, награждая паралимпийца Голубкова

Президент РФ Владимир Путин встал на колено во время награждения паралимпийца Ивана Голубкова.

Церемония вручения государственных наград российским паралимпийцам прошла сегодня в Кремле.

Голубков – двукратный чемпион Паралимпийских игр 2026 года в лыжных гонках сидя. Он был награжден орденом Дружбы.

«Спасибо, что вы очень нас поддерживаете, паралимпийцев. Когда я выиграл первую медаль, я посвятил ее вам и всей нашей большой стране. Хочу также поблагодарить ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство России) – они нас поддерживают, заботятся о нашем здоровье. Паралимпийскому комитету тоже большое спасибо. Нашей команде, конечно же, Ирине Александровне Громовой (старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону ). Спасибо большое всем», – сказал Голубков.

