Чемпион ОИ-2014 может продолжить карьеру в следующем сезоне

40-летний Александр Третьяков, завоевавший в понедельник бронзу на чемпионате России по скелетону в Сочи, не исключает, что продолжит карьеру в следующем сезоне. Об этом Третьяков сообщил ТАСС.

Чемпионом России стал Владислав Семенов, серебро завоевал Евгений Рукосуев.

"Я доволен своим выступлением на этом чемпионате страны, мне удалось попасть в тройку, - рассказал Третьяков. - Я завоевал бронзу в плотной борьбе с очень сильными соперниками. Мне удалось подойти к этому турниру в оптимальной форме, весь сезон я готовился и тренировался с командой".

"Пока у меня нет никаких мыслей по поводу следующего сезона. Впереди у меня еще командная гонка. Там выступлю и буду думать. Никаких скоропалительных решений я принимать не хочу по поводу своего будущего. Надо успокоиться и все взвесить. Исключать того, что я и в следующем сезону продолжу выступать, нельзя", - добавил олимпийский чемпион 2014 года.

Третье место на чемпионате России дает право Третьякову быть включенным в состав национальной команды на следующий сезон. В случае, если спортсмен примет решение продолжать карьеру, то это будет для него 26-й сезон подряд нахождения в составе сборной России.

"Я попал в сборную России в 2002 году, хотя на первом чемпионате страны не сумел финишировать, в октябре 2003 года впервые выехал за границу в составе сборной России, это была школа пилотов. Потом начал выступать на Кубках Европы и мира".

В активе Третьякова кроме золота Игр-2014 есть также бронза Олимпиады 2010 года в Ванкувере, одна золотая, пять серебряных и три бронзовых награды чемпионатов мира. Третьяков - двукратный чемпион Европы, он 22 раза побеждал на этапах Кубка мира и дважды - в общем зачете по итогам сезона.