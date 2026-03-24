Международная федерация санного спорта может допустить российских юниоров

Международная федерация санного спорта (FIL) рассмотрит вопрос допуска российских юниоров с флагом и гимном. Об этом сообщает ТАСС.

Российских саночников-юниоров могут допустить до международных турниров в июне.

«Мы получили документы, касающиеся предстоящего конгресса FIL, и в его повестке точно есть этот вопрос. По нему будет проводиться голосование», — рассказала президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

Также Гарт сообщила, что ее организация ранее неоднократно отправляла запросы насчет допуска российских юниоров.

«Но положительного ответа на эти письма мы до сих пор не получили», — заявила функционер.

Конгресс FIL пройдет с 8 по 9 города в немецком городе Берхтесгаден. В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов без ограничений.