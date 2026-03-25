Объявлены победители соревнований смешанных команд на ЧР по скелетону

Скелетонисты Виктория Феттель и Богдан Попов выиграли соревнования смешанных команд на чемпионате России в Сочи.
Итоговый результат Феттель и Попова составил 1 минута 53,52 секунды. Второе место заняли Анастасия Белова и Еремей Зыков (отставание — 0,05 секунды), тройку лучших замкнули Алина Тарарыченкова и Владислав Семенов (+0,16).
Чемпионат России по бобслею и скелетону завершится в среду.
В прямом эфире соревнования смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
