В Швейцарии не дали визу российскому призеру Олимпиады-2026 по ски-альпинизму Никите Филиппову. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.

«В швейцарской визе нам отказали. Это был заключительный международный старт этого сезона для меня», — написал Филиппов.

Таким образом, Филиппов пропустит последний этап Кубка мира в сезоне-2025/26. К текущему моменту 23-летний россиянин трижды стал бронзовым призером Кубка мира.

Финальный этап Кубка мира в Швейцарии пройдет 4 апреля. Ранее стало известно, что Филиппову дали визу в Италию за день до старта соревнований.

На зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо Филиппов завоевал серебряную медаль. Он стал единственным призером Игр среди российских спортсменов.