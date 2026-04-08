Российская сноубордистка рассказала об общении с иностранными спортсменами

Российская сноубордистка Мария Травиничева рассказала, что иностранные спортсмены сами идут на контакт с россиянами. Об этом она сообщила ТАСС.

Спортсменка ранее стала победительницей юниорского первенства мира.

"Иностранные команды относились к нам дружелюбно и с пониманием, часто сами шли на контакт, - сказала Травиничева. - Общение было открытым и комфортным. Отсутствие флага и гимна не так ощущалось во время стартов, но сильно - на церемониях. Нас не допустили к параду с флагом. На награждении не звучал гимн, это нас тоже задевало".

Травиничева в 2025 году получила нейтральный статус Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Она является двукратной чемпионкой России.