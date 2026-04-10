Умер заслуженный тренер России по конькобежному спорту

Заслуженный тренер России по конькобежному спорту Юрий Петров умер на 69-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Московской академии зимних видов спорта.

Причины смерти не сообщаются.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни Петров Юрий Анатольевич. Он посвятил свою жизнь спорту, воспитанию молодых спортсменов и развитию конькобежного спорта. Его профессионализм, преданность делу и человеческие качества навсегда останутся в памяти коллег, учеников и всех, кто его знал. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - говорится в заявлении академии.

Петров был мастером спорта СССР международного класса. Он был тренером трехкратного чемпиона мира, двукратного чемпиона Европы и участника Олимпийских игр 2014 года в Сочи Дениса Юскова. На Играх в Сочи Петров был тренером сборной России.