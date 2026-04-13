Отстраненный из-за шлема украинец решил судиться

Президент Федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич заявил, что его юристы готовят серию исков после дисквалификации сына Владислава Гераскевича с Олимпийских игр 2026 года в Италии из-за шлема. Его слова приводит OBOZ.

Гераскевич-старший раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Он намекнул на возможный конфликт интересов у судьи, которая, по его словам, ранее неоднократно бывала в Москве.

Гераскевича отстранили за использование шлема с фотографиями погибших украинских спортсменов. Это противоречило правилам Олимпийской хартии. При этом Международный олимпийский комитет предлагал компромиссные варианты, но украинец на них не согласился.

После Гераскевич подал на свое отстранение апелляцию в CAS, но также получил отказ.