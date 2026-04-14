Выбран президент Федерации бобслея России

Анатолий Пегов переизбран на пост президента Федерации бобслея России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Олимпийского комитета России (ОКР).

Выборная конференция Федерации бобслея России проходит 14 апреля в Москве в здании ОКР.

Пегов был единственным кандидатом на пост главы Федерации бобслея России. Он также является членом исполкома Олимпийского комитета России.

По информации ТАСС, Пегова на пост президента выдвинули три региональных федерации, не менее десяти - поддержали его кандидатуру.

Пегов занимает пост руководителя федерации с июня 2022 года.

Согласно Закону о спорте РФ все общероссийские федерации по олимпийским видам спорта в течение 6 месяцев после окончания Олимпийских игр обязаны провести выборные конференции.