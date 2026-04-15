Делегация Федерации бобслея России примет участие в июньском конгрессе Международной федерации бобслея в Зальцбурге

Представители Федерации бобслея России примут участие в конгрессе Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF), который пройдет 10 июня в Зальцбурге, об этом «Матч ТВ» сообщил президент организации Анатолий Пегов.

Во вторник в Олимпийском комитете России (ОКР) прошла отчетно‑выборная конференция Федерации бобслея России. Пегов был единственным кандидатом на пост.

Ранее апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. В октябре IBSF обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой предоставить правила допуска россиян до соревнований.

— На днях были позитивные новости по водным видам спорта.

— Да, я поздравил Дмитрия Аркадьевича [Мазепина]. Это хорошая его работа, он шел к этому полтора года! Надеюсь, и зимние олимпийские федерации последуют примеру лета.

У нас 10 июня в Зальцбурге будет международная конференция. На ней будут выборы нового президента Международной федерации. Федерация бобслея России примет участие в конгрессе.

— Какая глобальная цель на следующий зимний сезон?

— Минимальная цель — вернуться в полном составе. Максимальная — вернуться с флагом и гимном, — сказал Пегов «Матч ТВ».