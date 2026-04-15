Олимпийский чемпион скелетонист завершает карьеру

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов заявил «Матч ТВ», что олимпийский чемпион в скелетоне Александр Третьяков заканчивает карьеру, и выразил надежду, что спортсмен присоединится к тренерскому штабу.

Третьякову 40 лет, он первый в истории российского скелетона олимпийский чемпион. Помимо золота Игр‑2014 в Сочи, Третьяков выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде‑2010 в Ванкувере, побеждал на чемпионате мира в 2013 году и дважды — на чемпионатах Европы.

— Не говорили с Третьяковым о возможном завершении карьеры?

— Он заканчивает карьеру. Надеемся, что он присоединится к тренерскому штабу. Сейчас у него большие планы по поводу реализации себя в Красноярском крае. Надеемся, что его колоссальный опыт принесет нам огромные плюсы, — сказал Пегов «Матч ТВ».