Назначена дата выборов президента Союза конькобежцев

Отчетно-выборная конференция Союза конькобежцев России пройдет 21 мая в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент организации Николай Гуляев.

"Очередная отчетно-выборная конференция назначена на 21 мая в Москве, она пройдет в здании Олимпийского комитета России, - сказал он. - Если кто-то из региональных федераций окажет мне доверие и выдвинет меня, я планирую участвовать в выборах. Потому что я хочу закончить начатый процесс, который небыстрый".

Выборы руководства всероссийских федераций в зимних видах спорта должны пройти в течение полугода после зимних Олимпийских игр.