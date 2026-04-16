Назначена дата выборов президента Союза конькобежцев

$75.2388.73

Выборы президента Союза конькобежцев России пройдут 21 мая в Москве

ТАСС

Отчетно-выборная конференция Союза конькобежцев России пройдет 21 мая в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент организации Николай Гуляев.

© ТАСС
"Очередная отчетно-выборная конференция назначена на 21 мая в Москве, она пройдет в здании Олимпийского комитета России, - сказал он. - Если кто-то из региональных федераций окажет мне доверие и выдвинет меня, я планирую участвовать в выборах. Потому что я хочу закончить начатый процесс, который небыстрый".

Выборы руководства всероссийских федераций в зимних видах спорта должны пройти в течение полугода после зимних Олимпийских игр.

ТАСС: главные новости
ТАСС: главные новости