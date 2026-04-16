Помощник президента РФ оценил выступление паралимпийцев на Играх

Выступление россиян на зимних Паралимпийских играх в Италии является спортивным подвигом. Такое мнение в ходе расширенного заседания коллегии Федерального медико-биологического агентства высказал помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.

На Паралимпиаде-2026 сборная России заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Страну в трех видах спорта представили шесть спортсменов.

"В прошлом году по решению президента был создан Национальный центр спортивной медицины, его главная задача - повышение эффективности поддержки наших спортсменов, особенно из адаптивного спорта. Совсем недавно прошла Паралимпиада, где шесть человек совершили настоящий спортивный подвиг", - сказал Дюмин.