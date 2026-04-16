Помощник президента РФ оценил выступление паралимпийцев на Играх

Дюмин назвал подвигом выступление российских паралимпийцев на Играх
Выступление россиян на зимних Паралимпийских играх в Италии является спортивным подвигом. Такое мнение в ходе расширенного заседания коллегии Федерального медико-биологического агентства высказал помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.
На Паралимпиаде-2026 сборная России заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Страну в трех видах спорта представили шесть спортсменов.
"В прошлом году по решению президента был создан Национальный центр спортивной медицины, его главная задача - повышение эффективности поддержки наших спортсменов, особенно из адаптивного спорта. Совсем недавно прошла Паралимпиада, где шесть человек совершили настоящий спортивный подвиг", - сказал Дюмин.
"Наша команда из шести человек заняла на Паралимпиаде третье место, а первые два заняли команды с численностью 60-70 спортсменов. На местах с пятого по одиннадцатое были команды с численностью от 18 до 40 спортсменов", - отметил Дюмин.
