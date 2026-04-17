Олимпийские чемпионы в парном катании завершили карьеру

Японские фигуристы Рику Миура и Риюти Кихара, победившие на Олимпийских играх 2026 года в парном катании, приняли решение завершить профессиональную карьеру. Об этом спортсмены сообщили в своих аккаунтах в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На Олимпиаде в Италии фигуристы победили с мировым рекордом в произвольной программе. После этого они пропустили чемпионат мира.

"Мы глубоко благодарны всем, кто поддерживал нас с самого начала нашего партнерства. Теперь мы вдвоем возьмемся за новые задачи, чтобы добиться большего признания парного фигурного катания в Японии, - говорится в совместном заявлении фигуристов. - Мы надеемся, что вы будете следить за нашим путешествием. Еще раз благодарим вас за все эти годы поддержки".

Миуре 24 года, Кихаре - 33, они выступали в паре с 2019 года. Фигуристы также являются двукратными серебряными призерами командного турнира Олимпийских игр (2022, 2026) и двукратными победителями чемпионатов мира (2023, 2025).

