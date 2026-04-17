Губерниев уверен, что скоро будет работать с Вяльбе

Советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев не сомневается в примирении с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе и в совместной работе. Об этом Губерниев рассказал ТАСС.

Ранее председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев рассказал ТАСС, что Губерниев и Вяльбе должны забыть о прошлых разногласиях и работать вместе ради развития российского спорта. Губерниев в последние годы регулярно критиковал за работу Вяльбе, которая старалась не реагировать на заявления комментатора.

"Я не сомневаюсь, что мы увидимся, пожмем друг другу руки, обнимемся. Елена Валерьевна скажет, как в фильме "Москва слезам не верит": как долго я тебя искала. А я скажу: чуть больше восьми дней. Поэтому дальше мы будем работать вместе бок о бок. Не время для разногласий, время двигаться вперед", - сказал Губерниев.

Губерниев ранее неоднократно заявлял о желании принять участие в выборах президента ФЛГР. В мае прошлого года его не оказалось в числе претендентов на включение в состав Федерации лыжных гонок Московской области, членство в которой позволяло бы ему претендовать на выдвижение в президенты Федерации лыжных гонок России.