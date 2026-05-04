Российским керлингистам не выдали визы для участия в юниорском ЧМ

Российские керлингисты пропустят юниорское первенство мира среди смешанных пар, которое пройдет в Канаде, из-за невыдачи виз. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

"Вынуждены констатировать факт грубейшего нарушения международных спортивных норм и принципов Олимпийской хартии со стороны канадских властей. Несмотря на официальный допуск российских юниоров Всемирной федерацией керлинга (WCF) и полное выполнение всех регламентных требований с нашей стороны, российская юниорская сборная в дисциплине "микст-дабл" лишена права участвовать в первенстве мира, стартующем уже завтра в Эдмонтоне, вследствие циничного затягивания процесса по выдаче виз. Мы сталкиваемся не с бюрократической задержкой, а с сознательным политическим актом, направленным против российской молодежи. Использование миграционных процедур как инструмента дипломатического давления недопустимо в цивилизованном мире", - сказал Свищев.

"Этот турнир был шагом навстречу по возвращению российского керлинга на международную арену после вынужденного перерыва. Вместо спортивной борьбы мы получили демонстрацию политической предвзятости. Честно признаться, мы такой исход предполагали, но надеялись на здравый смысл канадских властей", - добавил собеседник агентства.

Свищев также призвал WCF пересмотреть выбор стран для проведения международных соревнований.

"Юниорская сборная России по керлингу остается в Москве, но мы не оставляем надежды добиться справедливости через международные инстанции. Настоятельно призываем WCF пересмотреть формат проведения турниров в государствах, где спортивные права подвержены политической цензуре. Сегодня я направил в WCF письмо с просьбой разобраться в ситуации и принять меры".

Первенство мира пройдет с 5 по 10 мая. В январе WCF допустила юниорские сборные России до участия в международных соревнованиях с национальной символикой.