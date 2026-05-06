WCF отреагировала на отказ керлингистам РФ в визах

Российские керлингисты пропустят юниорское первенство мира среди смешанных пар, которое пройдет в Канаде, из-за задержки процесса выдачи виз. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации керлинга (WCF).

Как ранее ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, российские спортсмены не выступят на юниорском первенстве мира из-за отсутствия канадских виз.

"Насколько нам известно, это связано с задержкой процесса выдачи канадских виз российским спортсменам", - говорится в сообщении.

Первенство мира проходит с 5 по 10 мая. В январе WCF допустила юниорские сборные России до участия в международных соревнованиях с национальной символикой.