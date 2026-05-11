Журова считает, что россияне смогут занять должности в ISU

Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с «Матч ТВ» выразила мнение, что россияне смогут занять должности в руководящих органах Международного союза конькобежцев (ISU).

Александр Кибалко претендует на пост вице‑президента и члена совета ISU по конькобежному спорту. Юлия Андреева может войти в технический комитет по одиночному и парному фигурному катанию, Алла Шеховцова — в технический комитет по танцам на льду, Ульяна Чиркова — в технический комитет по синхронному катанию, Михаил Соколов — в технический комитет по шорт‑треку.

Действующий президент ISU представитель Южной Кореи Ким Чжэ Ель будет единственным кандидатом на выборах главы организации. Он возглавляет ISU с 2022 года. Голосование пройдет 12 июня во время конгресса ISU на Тенерифе (Испания).

— Для меня неудивительно, что тот же Александр Кибалко выдвигается, потому что он очень давно работает с ISU, причем даже когда были введены все санкции, он продолжал сотрудничать с ними. На соревнованиях находился, даже в награждении один раз участвовал, когда наших спортсменов там не было. Его очень давно знают.

Я думаю, что и в коньках, и в фигурном катании будут наши представители, все‑таки все понимают, что тут вопрос знаний и компетенций. Мы в этом разбираемся, они это тоже ценят. В такие моменты, когда стоит вопрос о развитии вида спорта на мировом уровне, если бы не политические моменты, мы бы были включены во все процессы. Они, наверное, потихонечку понимают, что без нас многие вопросы решать неправильно.

— Действующий президент ISU будет единственным кандидатом на выборах главы организации. Плохая ли это новость для нас?

— Здесь вопрос не сколько в кандидате, сколько в изменении отношения к нам. Они все конъюнктурные в любом случае. Они все говорят: «Если бы не эта ситуация, мы бы никогда к вам так не относились». Но нам от этого не легче. У нас есть желание выступать во всех дисциплинах полноценно с флагом и гимном. И от них таких решений мы и ждем. Чтобы они сделали, как это уже делают другие федерации. Может быть, новый старый президент как‑то решит все, — сказала Журова «Матч ТВ».