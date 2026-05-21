В Союзе конькобежцев России избрали президента

Николай Гуляев был переизбран на пост президента Союза конькобежцев России во время отчётно-выборной конференции организации, которая проходит в Москве сегодня, 21 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Николай Гуляев занимает эту должность с 2022 года. Он был единственным кандидатом на пост главы Союза конькобежцев России.

Ранее Гуляев сообщил, что организация выплатила спортсменам порядка 68,6 млн рублей призовых в период с 2022 по 2026 год.

Николай Гуляев является олимпийским чемпионом по конькобежному спорту, чемпионом мира и Европы в классическом многоборье.