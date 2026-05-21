Гуляев ответил, когда ожидает решения ISU по допуску россиян

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев надеется, что Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение по допуску российских спортсменов в июне. Об этом он рассказал журналистам.

Конгресс ISU, на котором могут обсудить допуск российских фигуристов, пройдет в июне в Испании.

"Обсуждаем с ISU возвращение молодых спортсменов. Но основную задачу вижу, чтобы наши спортсмены полноценно вернулись на равных со всеми условиями. Очень надеюсь на то, чтобы в июне могло быть принято какое-либо решение", - сказал Гуляев.

В начале апреля источник ТАСС сообщил, что ISU на своем заседании совета отложил вопрос по допуску российских фигуристов-юниоров на международные соревнования до летнего конгресса. В марте 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. На прошедшей в феврале Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе выступили фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.