Грушинский фестиваль отменили из соображений безопасности

В Самарской области отменили проведение Грушинского фестиваля-2026. Об этом сообщают представители мероприятия на официальном сайте. Фестиваль авторской песни отменили из соображений безопасности. Как отметили организаторы, мероприятие вернется, как только это станет возможным. "К сожалению, ситуация с безопасностью не стабилизировалась и не позволяет всем вместе собраться на нашей поляне на Мастрюковских озерах", — отметили представители мероприятия. Команда фестиваля уверила, что продолжит свою деятельность. По их словам, в феврале в Самаре пройдет традиционный Зимний Грушинский, осенью в Самаре состоится второй конкурсный фестиваль "Гитарная пристань". "Наши друзья — Грушинские площадки — Квартира, Междуречье, Детская поющая республика, У Грушинского костра, Чайхана, Время колокольчиков, Победа, Многоголосье, Пилигримы, Кольский бугорок проводят концерты и слеты в своих городах прописки и делают всё, чтобы наш фестивальный огонь продолжал гореть и согревать наши души до всеобщей встречи на Грушинском фестивале на поляне", — рассказали организаторы.