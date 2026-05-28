Тарасова отреагировала на решение IIHF

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала вердикт Дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (IIHF) отменить решение о недопуске России до турниров под эгидой IIHF в сезоне-2026/27.

«Потихоньку начинают понимать, какую глупость сделали. Как можно было исключить нас из хоккея? Это уму непостижимо. Нас должны вернуть и извиниться. И не только в хоккее», — сказала Тарасова в интервью корреспонденту «Совспорта» Михаилу Можаровскому.

Напомним, 27 мая Дисциплинарный совет IIHF отменил вердикт исполкома организации о недопуске сборной России до турниров под эгидой IIHF в сезоне-2026/27. Таким образом, российская команда может получить право участвовать в международных турнирах. Решение о возвращении сборной России на международную арену будет принято на конгрессе IIHF.

В эти дни в Швейцарии проходит чемпионат мира 2026 года, в котором российские хоккеисты участия не принимают.