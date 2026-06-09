FIL отложила решение вопроса о допуске российских саночников на сентябрь

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) перенес на конец сентября рассмотрение вопроса о возможности допуска российских саночников до турниров под эгидой FIL. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIL.

"Конгресс FIL принял решение перенести рассмотрение вопроса [о возможности допуска саночников из России до международных стартов в сезоне-2026/27] на конец сентября", - рассказал представитель пресс-службы.

Отчетно-выборный конгресс FIL проходил с 8 по 9 июня в германском Бертехсгадене. Изначально делегаты конгресса планировали в первый день обсудить и провести голосование по резолюции, принятой на предыдущем совещании, относительно неучастия российских спортсменов в международных соревнованиях. В рамках этого вопроса также должно было пройти обсуждение того, должны ли саночники из России иметь право участвовать в турнирах FIL в статусе нейтральных спортсменов (AIN) в соответствии с октябрьским решением Спортивного арбитражного суда (CAS) и критериями Международного олимпийского комитета (МОК). Также делегаты конгресса собирались обсудить вопрос о возможности допуска на международные старты российских саночников юниорского возраста.

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе, а в декабре 2025-го - снять все ограничения со спортсменов юношеского возраста.

Спортивный арбитражный суд осенью вынудил FIL разрешить российским нейтральным атлетам выступать в квалификационных предолимпийских этапах Кубка мира начиная с середины декабря. Однако до отбора были допущены только те отечественные саночники, кто выступает в одиночных санях, а экипажи саней-двоек не получили возможности побороться за путевки на ОИ-2026. На Олимпиаде в Италии выступали два саночника из России: Дарья Олесик заняла в итоге 13-е место в женском турнире, Павел Репилов стал 14-м в мужских состязаниях.