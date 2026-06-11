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IBSF отклонила предложение Украины исключить Федерацию бобслея России

ТАССиещё 5

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отклонила предложение Украины включить в повестку конгресса вопрос об исключении Федерации бобслея России из IBSF. Об этом ТАСС по телефону сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

Предложение Украины исключить Федерацию бобслея России из IBSF отклонили
© ТАСС

11 июня в австрийском Зальцбурге открылся конгресс Международной федерации бобслея и скелетона, в работе которого принимают участие Пегов и первый вице-президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

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"Украина предложила внести в повестку дня вопрос об исключении Федерации бобслея России из IBSF, - рассказал Пегов. - Но благодаря нашей работе с делегатами это предложение не прошло. 15 были за, 17 - против, трое - воздержались".

В повестке конгресса нет вопроса о возможности участия российских бобслеистов и скелетонистов в международных турнирах в следующем сезоне, однако велика вероятность, что эта тема будет поднята на обсуждение. По мнению специалистов, IBSF пойдет по пути коллег из Международной федерации санного спорта, которые в начале недели на своем конгрессе приняли решение перенести рассмотрение российского вопроса на осень.

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