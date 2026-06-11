Предложение Украины исключить Федерацию бобслея России из IBSF отклонили

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отклонила предложение Украины включить в повестку конгресса вопрос об исключении Федерации бобслея России из IBSF. Об этом ТАСС по телефону сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

11 июня в австрийском Зальцбурге открылся конгресс Международной федерации бобслея и скелетона, в работе которого принимают участие Пегов и первый вице-президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

"Украина предложила внести в повестку дня вопрос об исключении Федерации бобслея России из IBSF, - рассказал Пегов. - Но благодаря нашей работе с делегатами это предложение не прошло. 15 были за, 17 - против, трое - воздержались".

В повестке конгресса нет вопроса о возможности участия российских бобслеистов и скелетонистов в международных турнирах в следующем сезоне, однако велика вероятность, что эта тема будет поднята на обсуждение. По мнению специалистов, IBSF пойдет по пути коллег из Международной федерации санного спорта, которые в начале недели на своем конгрессе приняли решение перенести рассмотрение российского вопроса на осень.