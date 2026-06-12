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Призер Олимпиады Филиппов нацелен выиграть чемпионат мира 2027 года

Матч ТВ

Серебряный призер Олимпийских игр Никита Филиппов заявил «Матч ТВ», что нацелен выиграть чемпионат мира 2027 года.

Призер Олимпиады Филиппов нацелен выиграть чемпионат мира 2027 года
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В сезоне‑2025/26 Филиппов стал вторым на Олимпийских играх и одержал победу на чемпионате Европы.

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— Отпуск отлично прошел, я уже с конца марта отдыхаю. Были, конечно, еще в апреле соревнования, даже чемпионат России, пришлось на него собраться, сконцентрироваться, потому что у себя дома проходил — всё выиграл в России и, естественно, уже с конца марта после международных стартов больше отдыхал и больше себе позволял.

Как мне кажется, психологически я полностью восстановился, 9 июня выезжаю на сбор в Кисловодск с командой. У меня уже дикое желание тренироваться, готовиться к чемпионату мира 2027 года. У меня мотивации и запала даже больше, чем когда в прошлом году готовился к Олимпиаде. Не знаю, надолго ли сохранится, но, думаю, этого будет достаточно.

— Есть цель выиграть этот чемпионат мира?

— Да, конечно, я чемпион Европы, олимпийский призер. Сейчас хочется чемпионом мира стать. И, может быть, не в одной дисциплине, кто знает, — сказал Филиппов «Матч ТВ».

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