Призер Олимпиады Филиппов нацелен выиграть чемпионат мира 2027 года

Серебряный призер Олимпийских игр Никита Филиппов заявил «Матч ТВ», что нацелен выиграть чемпионат мира 2027 года.

© Матч ТВ

В сезоне‑2025/26 Филиппов стал вторым на Олимпийских играх и одержал победу на чемпионате Европы.

— Отпуск отлично прошел, я уже с конца марта отдыхаю. Были, конечно, еще в апреле соревнования, даже чемпионат России, пришлось на него собраться, сконцентрироваться, потому что у себя дома проходил — всё выиграл в России и, естественно, уже с конца марта после международных стартов больше отдыхал и больше себе позволял.

Как мне кажется, психологически я полностью восстановился, 9 июня выезжаю на сбор в Кисловодск с командой. У меня уже дикое желание тренироваться, готовиться к чемпионату мира 2027 года. У меня мотивации и запала даже больше, чем когда в прошлом году готовился к Олимпиаде. Не знаю, надолго ли сохранится, но, думаю, этого будет достаточно.

— Есть цель выиграть этот чемпионат мира?

— Да, конечно, я чемпион Европы, олимпийский призер. Сейчас хочется чемпионом мира стать. И, может быть, не в одной дисциплине, кто знает, — сказал Филиппов «Матч ТВ».