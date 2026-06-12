Россиянина избрали вице-президентом ISU по конькобежному спорту

Бывший российский конькобежец Александр Кибалко на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) избран вице-президентом организации по конькобежному спорту.

«Благодарю всех за доверие и поддержку, я готов работать днем и ночью. Те, кто меня знают по совместной работе, в курсе, что я могу работать по ночам», — сказал Кибалко.

В голосовании его кандидатуру поддержали 85 делегатов, против высказались 30. Кибалко опередил болгарина Стойчо Стойчова.

Первым вице-президентом ISU избран венгр Дьердь Елек, который в финале голосования набрал 80 голосов против 40 у канадца Бенуа Лавуа.

Кибалко 52 года. С 2016 года он возглавлял технический комитет ISU по конькобежному спорту, а с 2022-го входил в совет организации.

Кибалко участвовал в трех Олимпийских играх (1998, 2002, 2006), выигрывал Кубок мира (2001), был чемпионом и серебряным призером чемпионата Европы (2001), а также бронзовым медалистом чемпионата мира (2001). В 2006 года он завершил карьеру.