Роднина отреагировала на избрание россиянина вице-президентом ISU
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на избрание россиянина Александра Кибалко вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает Metaratings.
По ее словам, на такие события можно реагировать только положительно.
«Это показатель того, что мы начинаем возвращаться в спорт высших достижений не только как спортсмены, но и на руководящие должности», — заявила Роднина.
Кибалко был избран вице-президентом ISU по конькобежному спорту 12 июня. Голосование состоялось на конгрессе организации в испанском Тенерифе.
ISU отстранил российских фигуристов от международных соревнований весной 2022 года. Только два представителя страны в нейтральном статусе смогли выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.
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