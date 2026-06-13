Роднина отреагировала на избрание россиянина вице-президентом ISU

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на избрание россиянина Александра Кибалко вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает Metaratings.

По ее словам, на такие события можно реагировать только положительно.

«Это показатель того, что мы начинаем возвращаться в спорт высших достижений не только как спортсмены, но и на руководящие должности», — заявила Роднина.

Кибалко был избран вице-президентом ISU по конькобежному спорту 12 июня. Голосование состоялось на конгрессе организации в испанском Тенерифе.

ISU отстранил российских фигуристов от международных соревнований весной 2022 года. Только два представителя страны в нейтральном статусе смогли выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.