Гуляев оценил сроки рассмотрения ISU возвращения россиян на мировые турниры

Потенциальное решение Международного союза конькобежцев (ISU) о возвращении россиян должно иметь определенные сроки, иначе российские спортсмены рискуют пропустить сезон. Об этом ТАСС заявил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

На прошлой неделе состоялся конгресс ISU. Вице-президентом организации был избран россиянин Александр Кибалко.

"Решение будет принимать совет, - сказал Гуляев. - Сроков нет, но нам сообщат. В совете наших представителей нет, поэтому ситуация осложняется. Мы не можем ждать до бесконечности".

В марте 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. На прошедшей в феврале Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе выступили фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков.