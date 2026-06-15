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Гуляев оценил сроки рассмотрения ISU возвращения россиян на международные старты

ТАССиещё 5

Потенциальное решение Международного союза конькобежцев (ISU) о возвращении россиян должно иметь определенные сроки, иначе российские спортсмены рискуют пропустить сезон. Об этом ТАСС заявил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Гуляев оценил сроки рассмотрения ISU возвращения россиян на мировые турниры
© ТАСС

На прошлой неделе состоялся конгресс ISU. Вице-президентом организации был избран россиянин Александр Кибалко.

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"Решение будет принимать совет, - сказал Гуляев. - Сроков нет, но нам сообщат. В совете наших представителей нет, поэтому ситуация осложняется. Мы не можем ждать до бесконечности".

В марте 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. На прошедшей в феврале Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе выступили фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков.

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