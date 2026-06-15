Выяснилось, в каком формате ISU может допустить россиян до турниров

Вайцеховская о допуске россиян: «Наиболее логичным был бы вариант, при котором юниоры получили бы добро на все старты без ограничений, а взрослые – на участие в главных стартах»
Журналист Елена Вайцеховская рассказала, в каком формате Международный союз конькобежцев (ISU) мог бы допустить россиян до соревнований.
10–12 июня на Тенерифе проходил выборный конгресс ISU, а 13–14 июня – первые заседания избранного совета организации. Решений о допуске россиян на данный момент не объявлено.
«Пока Международный союз конькобежцев не опубликовал коммюнике по возможному допуску/недопуску к международным стартам российских и белорусских атлетов, можно играть в угадайку до бесконечности. Мне кажется, наиболее логичным был бы вариант, при котором юниоры получили бы добро на все старты без ограничений, а взрослые – по тому же принципу, что был выдержан в прошлом сезоне: участие в главных стартах. То есть в чемпионате Европы и чемпионате мира. Понятно, что это единичные квоты, любое количество сверх придется сначала заработать, но в таком варианте решения была бы определенная логика. Если не допустить страну к главным стартам в принципе, сразу идет некое противоречие с прошлогодним решением Международного олимпийского комитета, а начинать карьеру сразу после избрания с подобного противостояния – так себе стратегия, на мой взгляд. Допустить взрослых к «бэшкам», но не допустить к главным турнирам – тоже некий нонсенс. На худший вариант из всех возможных рассчитывать как-то не хочется», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.
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