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Приговоренный к 50 месяцам тюрьмы P. Diddy выйдет на свободу раньше срока

Lenta.ru

Американский рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) выйдет на свободу 23 февраля 2028 года. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter (THR).

Приговоренный к 50 месяцам тюрьмы P. Diddy выйдет на свободу раньше срока
© Lenta.ru

До этого срок Комбса уже был сокращен на полтора месяца, он должен был покинуть исправительное учреждение в апреле 2028 года. Причины нового пересмотра даты выхода из тюрьмы не уточняются. Как отмечает издание, на судьбу артиста могли повлиять примерное поведение и участие в тюремных программах и мероприятиях.

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Ранее Комбс потребовал суд принять решение о его немедленном освобождении. Защита артиста настаивает на том, чтобы обвинительный приговор был отменен либо пересмотрен с существенным смягчением срока. По мнению рэпера, судья проявил излишнюю суровость и допустил ошибку, вынося вердикт.

3 октября 2025 года P. Diddy приговорили к 50 месяцам тюрьмы. Его признали виновным в двух случаях перевозки женщин для занятия проституцией. Судья выразил сомнение в том, что Комбс не повторит те же преступления после освобождения.

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