Приговоренный к 50 месяцам тюрьмы P. Diddy выйдет на свободу раньше срока
Американский рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) выйдет на свободу 23 февраля 2028 года. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter (THR).
До этого срок Комбса уже был сокращен на полтора месяца, он должен был покинуть исправительное учреждение в апреле 2028 года. Причины нового пересмотра даты выхода из тюрьмы не уточняются. Как отмечает издание, на судьбу артиста могли повлиять примерное поведение и участие в тюремных программах и мероприятиях.
Ранее Комбс потребовал суд принять решение о его немедленном освобождении. Защита артиста настаивает на том, чтобы обвинительный приговор был отменен либо пересмотрен с существенным смягчением срока. По мнению рэпера, судья проявил излишнюю суровость и допустил ошибку, вынося вердикт.
3 октября 2025 года P. Diddy приговорили к 50 месяцам тюрьмы. Его признали виновным в двух случаях перевозки женщин для занятия проституцией. Судья выразил сомнение в том, что Комбс не повторит те же преступления после освобождения.
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