Яна Лантратова направила в ООН материалы по событиям в Старобельске

Уполномоченный по правам человека в России подготовила документы для передачи в международные правозащитные организации, сообщили в её пресс-службе. Омбудсмен провела рабочую встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич. В ближайшее время планируется передача дополнительной информации, включая данные о применённом вооружении, хронологии событий и результатах расследования.