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Яна Лантратова направила в ООН материалы по событиям в Старобельске

Говорит Москва

Уполномоченный по правам человека в России подготовила документы для передачи в международные правозащитные организации, сообщили в её пресс-службе. Омбудсмен провела рабочую встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич. В ближайшее время планируется передача дополнительной информации, включая данные о применённом вооружении, хронологии событий и результатах расследования.

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