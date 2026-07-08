IBSF пересмотрит регламент допуска бобслеистов РФ

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла к сведению рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении россиян и проанализирует документы для определение порядка действий по их возвращению на старты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBSF.

Во вторник исполком МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.

"IBSF принимает к сведению недавнее решение МОК о снятии отстранения с Олимпийского комитета России, а также тот факт, что прежние рекомендации международным федерациям касательно участия российских спортсменов более не действуют, - сообщили в пресс-службе. - Теперь IBSF пересмотрит свои уставные документы, правила и регламенты, чтобы определить надлежащий порядок действий и необходимые поправки для их реализации в рамках организации".

В начале июня состоялись выборы нового руководства IBSF, организацию возглавила представительница Германии Хайке Грёссванг. Ожидается, что IBSF рассмотрит вопрос о возможности возвращения российских спортсменов на турниры под своей эгидой в первой половине сентября.