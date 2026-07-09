39-летний американец захотел возобновить карьеру и выступать за Россию

Двукратный олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд заявил о готовности возобновить карьеру. Об этом сообщает Metaratings.

Натурализованный американец отметил, что готов снова выступать за российскую сборную.

«Если Россия захочет возобновления моей карьеры, я с удовольствием вернусь. Я хочу представлять всех замечательных россиян, которые поддерживали меня с 2012 по 2022 год», — заявил 39-летний Уайлд.

Уайлд объявил о завершении профессиональной карьеры в феврале 2022 года. Это произошло после того, как на Играх-2022 он завоевал бронзу.

Американец Уайлд в 2012 году получил российский паспорт. В составе сборной России сноубордист завоевал две золотые медали на Олимпиаде 2014 года.