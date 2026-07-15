Журова лаконично объяснила причину недопуска россиян в зимних видах спорта

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова одной фразой объяснила причину недопуска россиян в зимних видах спорта. Ее слова приводит РИА Новости.
Журова отметила, что в зимних видах спорта европейское лобби оказывает значительное влияние на решения международных федераций.
«В зимних видах спорта, где европейское лобби велико, прослеживается политическое давление. Они там трясутся от страха», — заявила депутат.
По ее словам, Международный олимпийский комитет (МОК) способен справиться с выпадом глав МИД Евросоюза, поскольку объединяет спортсменов всего мира. Журова подчеркнула, что большинство стран заинтересовано в участии российских атлетов в международных соревнованиях.
7 июля Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Руководители МИД Евросоюза осудили это решение 13 июля.
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