Президент ФИФА ответил критикам ЧМ-2026

Генеральная прокуратура Мексики начала расследование в связи с проведением торжественного ужина ФИФА в замке Чапультепек, сообщает El Universal. Национальный институт антропологии и истории засекретил данные об оплате аренды — сумма составила более 1,3 млн песо (около 75 тыс. долларов). Сотрудники института подали заявление о нарушении закона.

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Ужин ФИФА состоялся 10 июня по случаю открытия чемпионата мира, который принимали Мексика, США и Канада. На мероприятии присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино, а также ненадолго заезжала президент Мексики Клаудия Шейнбаум для приветственного слова.

23 июня группа сотрудников INAH подала заявление в прокуратуру, заявив о нарушении конституции Мексики из-за проведения приема в историческом комплексе. Ведомство засекретило данные об оплате, ссылаясь на тайну следствия.

Чапультепекский дворец — бывшая резиденция губернаторов, императоров и президентов Мексики. Сейчас там находится главная экспозиция Национального исторического музея.

Расследование продолжается. В ФИФА и администрации президента Мексики инцидент пока не комментировали. Кроме того, Испания жестко раскритиковала игроков Аргентины за хамство на поле.

В 2024 году аналогичный скандал разразился в Перу, где Минкульт разрешил провести частный банкет в историческом монастыре, что вызвало протесты общественности. Кроме того, в мае 2026 года ЮНЕСКО призвала страны ужесточить контроль за использованием объектов наследия в коммерческих целях.

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