Главный тренер сборной Испании высказался о предстоящем ЧМ в США

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

— Как выглядит успех для Испании на этом чемпионате мира?

— Играть каждый матч так, как будто он последний, уважать соперников и быть готовыми бороться за высшие награды. Единственное, чего мы просим, ​​— это усердие, трудолюбие и самоотдача. Результаты придут сами собой, — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт ФИФА.

Сборная Испании сыграет на чемпионате мира в группе Н с национальными командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. В первом матче на турнире испанцы встретятся с Кабо-Верде 15 июня.