Игрок сборной Бразилии отреагировал на повышенное внимание к Неймару перед ЧМ

Каземиро – журналисту: «Неймар, Неймар, Неймар – нам приходится постоянно говорить о нем в Бразилии. Он один из игроков сборной, важны все 26»
Полузащитник сборной Бразилии Каземиро на пресс-конференции высказался о повышенном внимании к Неймару.
Форвард «Сантоса» был вызван на чемпионат мира-2026, после чего получил в клубе травму. 34-летний футболист не играл за национальную команду с 2023 года.
«И вот опять. Мы приезжаем сюда, и нам постоянно приходится говорить о Неймаре, Неймаре и Неймаре. Я думаю, Неймар – просто еще один игрок в команде, важный игрок среди 26. Все они важны. Вот и все», – сказал Каземиро с улыбкой.
