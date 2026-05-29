Главный тренер сборной Франции высказался об ожиданиях от команды на ЧМ

Дешам об ожиданиях от Франции на ЧМ: «Мне не нравится, что люди уже думают про финал. Там 7-8 команд с такими же амбициями. Есть важное слово – смирение»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об ожиданиях от команды на ЧМ-2026.
«Это большое событие. Люди уже думают про 19 июля (финал ЧМ – Спортс’‘), и мне это не очень нравится, даже совсем не нравится. У нас три соперника по группе. Да, нас считают одной из лучших команд, но я хорошо знаю, что прежде чем думать о самых высоких целях, нужно пройти важные этапы. Мы сделаем все, чтобы быть готовыми к этому моменту. Я вижу, что другие тренеры говорят, будто у сборной Франции есть два равноценных состава… Я не собираюсь отрицать, что мы – среди фаворитов. Но превосходим ли мы другие сборные? Есть 7-8 команд с такими же амбициями, и только одна добьется успеха. Это не попытка уйти от ответственности – амбиции крайне важны. Но есть еще одно важное слово – смирение. На бумаге все может выглядеть так, но в футболе стоит лишь немного расслабиться, и ты дорого за это заплатишь. Наши соперники очень сильны. Как и наша команда. Я не хочу недооценивать Ирак, Сенегал и Норвегию – тоже очень сильные футбольные страны», – сказал Дешам.
