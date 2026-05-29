Защитник «Манчестер Юнайтед» отправился в отпуск вместо ЧМ

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр отправился на отдых после невызова в сборную Англии.

Ранее стало известно, что 33-летний игрок не вошел в заявку команды Томаса Тухеля на ЧМ-2026. Магуайр отреагировал:

«Я потрясен и опустошен этим решением».

Ферн, жена Харри, выложила в соцсетях совместную с мужем фотографию с отдыха на море. На ней она стоит в купальнике и юбке, а Харри – в одних плавках.