Дзюба: «Надеюсь, Роналду выиграет чемпионат мира. Я давно за Португалию»

Российский нападающий Артем Дзюба заявил, что на чемпионате мира 2026 года будет болеть за сборную Португалии, особенно за форварда команды Криштиану Роналду.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Португалии на групповом этапе сыграет с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго.

— Надеюсь, Роналду выиграет чемпионат мира. Я давно за Криштиану и за Португалию. Надеюсь, они станут чемпионами мира.

— А какие ожидания от финала Лиги чемпионов?

— «Арсенал» может преподнести сюрприз. Такая противная, вязкая команда. Либо будет разгром, либо 2:1 «Арсенал» победит. Все болельщики лондонцев заждались. Неожиданно, что «Ливерпуль» развалился, «Манчестер Сити». Болельщики «Арсенала» заслужили этого, они искренне с детства болеют и получают счастье, — передает слова Дзюбы корреспондент «Матч ТВ».

