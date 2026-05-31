Матч открытия ЧМ-2026 оказался под угрозой

Сборная ЮАР не смогла вылететь в запланированный срок в Мехико для участия в чемпионате мира по футболу из-за проблем с визами, пишет на официальном сайте пресс-служба Южноафриканской футбольной ассоциации (SAFA).

В ассоциации пояснили, что команда столкнулась с проблемами при получении виз для ряда игроков и официальных лиц. В связи с этим, вылет, намеченный на утро 31 мая, был перенесен на другое число.

«Мы по-прежнему полны решимости обеспечить бесперебойную подготовку команды к турниру, а тем временем сборная ЮАР продолжит тренировки в Йоханнесбурге до отъезда», — подчеркнули в SAFA.

В пресс-службе пояснили, что вечером пройдет заседание комитета ассоциации по чрезвычайным ситуациям.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, в нем впервые примут участие 48 сборных.

Сборная ЮАР сыграет 11 июня в матче открытия турнира с командой Мексики на стадионе «Ацтека» в столице страны. Также в рамках группы A южноафриканцы встретятся с командами Чехии и Южной Кореи.

Действующий чемпион мира — сборная Аргентины — на групповом этапе сыграет с командами Австрии, Алжира и Иордании.

Ранее сообщалось, что сборную Конго могут не допустить до участия в чемпионате мира 2026 года из-за вспышки лихорадки Эбола в республике.