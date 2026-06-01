Вратарь Очоа поедет на шестой чемпионат мира

Мексиканский вратарь Гильермо Очоа поедет на свой шестой чемпионат мира по футболу.

40‑летний Очоа вошел в заявку сборной Мексики на домашний чемпионат мира. Очоа, Криштиану Роналду и Лионель Месси установят рекорд по количеству участий в мундиалях. Предстоящий турнир станет для них шестым.

На групповом этапе чемпионата мира‑2026 сборная Мексики сыграет в группе А с командами ЮАР, Южной Кореи и Чехии.

