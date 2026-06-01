Футболисты из РПЛ вошли в состав сборной Мексики на ЧМ-2026

Федерация футбола Мексики обнародовала окончательный состав сборной для участия на чемпионате мира, который состоится этим летом.

Главный тренер сборной Хавьер Агирре включил в заявку двух представителей Российской Премьер-Лиги: защитника московского "Локомотива" Сесара Монтеса и опорного хавбека "Динамо" Луиса Чавеса. Всего в национальную команду были приглашены 26 игроков.

Напомним, мексиканцы сыграют на групповом этапе турнира против сборных ЮАР, Южной Кореи и Чехии.