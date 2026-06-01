Футболисты из РПЛ вошли в состав сборной Мексики на ЧМ-2026

Два игрока из РПЛ вошли в заявку сборной Мексики на ЧМ-2026

Стал известен список мексиканских футболистов, которые смогут сыграть этим летом на чемпионате мира.

Федерация футбола Мексики обнародовала окончательный состав сборной для участия на чемпионате мира, который состоится этим летом.

Главный тренер сборной Хавьер Агирре включил в заявку двух представителей Российской Премьер-Лиги: защитника московского "Локомотива" Сесара Монтеса и опорного хавбека "Динамо" Луиса Чавеса. Всего в национальную команду были приглашены 26 игроков.

Напомним, мексиканцы сыграют на групповом этапе турнира против сборных ЮАР, Южной Кореи и Чехии.

