Месси пропустит матч с Гондурасом

По информации журналиста Гастона Эдула, вызванный на ЧМ-2026 футболист «Интер Майами» получил небольшую травму.

© JUAN IGNACIO RONCORONI/EPA/TACC

Ожидается, что он не сыграет в товарищеском матче против Гондураса, который состоится 7 июня. При этом 38-летний игрок должен принять участие в первом матче чемпионата мира – 17 июня против сборной Алжира.

Отметим, что 10 июня аргентинцам также предстоит товарищеская встреча против Исландии.

У Месси выявлена мышечная усталость в левом подколенном сухожилии. До первого матча Аргентины на ЧМ-2026 – 22 дня