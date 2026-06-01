Месси пропустит матч с Гондурасом

У Месси небольшая травма. Форвард сборной Аргентины пропустит матч с Гондурасом, но должен быть готов к игре с Алжиром на ЧМ
По информации журналиста Гастона Эдула, вызванный на ЧМ-2026 футболист «Интер Майами» получил небольшую травму.
Ожидается, что он не сыграет в товарищеском матче против Гондураса, который состоится 7 июня. При этом 38-летний игрок должен принять участие в первом матче чемпионата мира – 17 июня против сборной Алжира.
Отметим, что 10 июня аргентинцам также предстоит товарищеская встреча против Исландии.
У Месси выявлена мышечная усталость в левом подколенном сухожилии. До первого матча Аргентины на ЧМ-2026 – 22 дня
