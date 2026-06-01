Экс-футболист Мор назвал фаворита ЧМ-2026

Известный российский экс-футболист Эдуард Мор рассказал, кого считает главным фаворитом ЧМ-2026 по футболу. Он выделил сборную Франции, отметив силу состава этой национальной команды. По мнению эксперта, ни одна другая сборная не обладает таким мощным составом.

— Франция — главный фаворит турнира. Такого состава нет ни у кого. Сильные футболисты есть во всех линиях, но выделяется нападение. У них даже перебор звёздных нападающих: Мбаппе, Олисе, Тюрам, Дембеле, Баркола, Дуэ. Как им всем место найти… Выбор сумасшедший, — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Франция доходила до финала чемпионата мира в двух последних розыгрышах мирового первенства. В 2018 году французы завоевали золото, а в 2022 году — серебро.