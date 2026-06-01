Кто из чемпионов мира не приедет на ЧМ-2026

Некоторые завершили карьеру в сборной. Но далеко не все.

Действующий чемпион мира сборная Аргентины одной из последних определилась с окончательным составом на ЧМ-2026. Лионель Скалони не спешил с выбором игроков, в отличие например, от своего соперника по финалу четырёхлетней давности Дидье Дешама (Франция назвала все имена ещё 14 мая). В итоге тренер берёт на турнир максимально возможное количество футболистов – 26 человек:

Большинство победителей ЧМ-2022 сыграют и на предстоящем чемпионате мира, включая Месси, несмотря на то что его участие было под вопросом. Но – не все. Из «золотой» сборной Аргентины в составе сегодняшней команды Скалони нет девятерых. Рассказываем, кого и почему.

Франко Армани, вратарь

Четыре года назад Армани и Рульи ездили на ЧМ-2022 как дублеры основного голкипера Мартинеса. 36-летний на тот момент вратарь «Ривер Плейт» все матчи просидел в запасе, тем не менее звание чемпиона мира у него не отнимет никто. Теперь Франко уже 39 – и он по-прежнему в топ-клубе из Буэнос-Айреса. Однако сезон-2026 – сплошное разочарование для Армани. В этом году он провёл только две игры – в феврале и мае, а всё остальное время восстанавливается от травмы ахилла. В сборную Аргентины возрастной голкипер в последний раз ездил на Кубок Америки – 2024, после чего решил уйти из национальной команды.

Хуан Фойт, защитник

На ЧМ-2022 универсальный защитник «Вильярреала» был запасным. Фойт вышел на поле только в полуфинале с Хорватией – на замену за 10 минут до конца при счёте 3:0. Вероятно, на ЧМ-2026 Хуан рассчитывал быть основным в сборной Аргентины, ведь теперь это опытный 28-летний футболист. Причём до сих пор выступающий за «Вильярреал», с которым финишировал в топ-3 Примеры. Однако не судьба. Травма помешала Фойту поучаствовать в защите титула: в январе аргентинец порвал ахилл и выбыл ориентировочно до осени. Поэтому перед ЧМ-2026 его фамилии не было даже в расширенном списке из 55 человек. В нынешнем сезоне защитник успел сыграть 18 матчей.

Херман Песселья, защитник

В 2022-м Песселья был игроком «Бетиса», а в сборной Аргентины – запасным. Но, несмотря на это, в трёх матчах появился на поле. Скалони выпускал защитника на замену с Польшей на групповом этапе, с Нидерландами в четвертьфинале и с Францией в финале (на 116-й минуте). Теперь 34-летний Херман – футболист «Ривер Плейт». На родину он вернулся ещё два года назад. Летом 2025-го повредил крестообразную связку колена и восстановился только в начале апреля. В сезоне-2026 сыграл всего восемь матчей, а ещё в семи оставался на скамейке. Скалони включил Песселью в расширенный список кандидатов на поездку на чемпионат мира, однако очевидно, что в таком состоянии защитник команде не помощник.

Маркос Акунья, защитник

Акунья был достаточно важной фигурой для сборной Аргентины на ЧМ-2022. Универсал, способный закрыть левый фланг как обороны, так и полузащиты, попадал в стартовый состав на матчи с Мексикой и Польшей на групповом этапе, с Австралией в 1/8 финала и с Нидерландами в четвертьфинале. Ещё дважды представителя «Севильи» выпускали на замену – в 1-м туре с Саудовской Аравией и в финале с Францией (на 64-й минуте). В 2024-м Маркос вернулся в Аргентину и с тех пор играет за «Ривер Плейт». В сезоне-2026 у 34-летнего защитника 17 матчей, один гол и одна голевая передача. Акунья также находился в расширенном составе, но на чемпионат мира Скалони его не взял – просто предпочёл других. По информации аргентинских СМИ, Маркос «удивлён и разочарован» тренерским решением.

Алехандро Гомес, полузащитник

Четыре года назад уже немолодой, почти 35-летний Гомес сумел подготовиться к ЧМ-2022 в «Севилье». Он даже попал в стартовый состав на первую игру на турнире с Саудовской Аравией. Однако после сенсационного поражения (1:2) Скалони отправил Папу на скамейку и выпустил ещё только в 1/8 финала с Австралией. В октябре 2023-го полузащитник получил двухлетнюю дисквалификацию за проваленный допинг-тест, который, как оказалось, брали перед ЧМ-2022. Аргентине повезло, что из-за этой истории не пересмотрели результаты турнира. Впрочем, Гомес не закончил карьеру, а в ноябре 2025-го вернулся на поле в составе «Падовы» из итальянской Серии В. В нынешнем сезоне у него девять матчей без результативных действий и несколько травм лодыжки. В 38, будучи в такой форме, не стоит даже мечтать о сборной.

Гвидо Родригес, полузащитник

Родригес ездил на предыдущий чемпионат мира в качестве футболиста «Бетиса». Скалони выпустил его только в одном матче – с Мексикой во 2-м туре группового этапа. Причём в стартовом составе. Центральный полузащитник отыграл около часа. Сейчас 32-летний Гвидо выступает в Испании за «Валенсию», в которую перешёл в январе из «Вест Хэма» как свободный агент. Поменял клуб, чтобы увеличить свои шансы на поездку на ЧМ-2026. Если в английской команде он, как правило, оставался на лавке, то в испанской стал основным. В 17 матчах забил четыре гола. Набрал хорошую форму, был включён в расширенный список. И всё-таки не попал в итоговую заявку.

Анхель Ди Мария, полузащитник

Ди Мария – одна из главных звёзд Аргентины на ЧМ-2022. Полузащитник «Ювентуса» отыграл весь групповой этап в основе, однако перед плей-офф у него возникли проблемы со здоровьем, и до финала Анхель поучаствовал только в четвертьфинале с Нидерландами – вышел на 10 минут в дополнительное время. Зато в битве за золото с Францией Ди Мария выдержал целый час, более того, стал автором второго гола аргентинцев. Всего же набрал 1+1 в пяти играх. После победы на чемпионате мира полузащитник оставался в сборной до Кубка Америки – 2024, а выиграв и этот турнир, ушёл из национальной команды. Но в свои 38 ещё «пылит». В сезоне-2026 за родной «Росарио» провёл 20 матчей, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.

Анхель Корреа, нападающий

Ещё один Анхель в той сборной Аргентины, правда, не столь значимая фигура, как Ди Мария. Нападающий «Атлетико» появился на поле лишь в одном матче на ЧМ-2022. Скалони дал ему сыграть, как и Фойту, последние 10 минут в полуфинале с Хорватией, когда исход встречи уже не вызывал сомнений. Летом 2025-го Корреа покинул Европу и с того дня не вызывается в национальную команду. 31-летний аргентинец выступает за мексиканский «Тигрес», который, к слову, на днях проиграл по пенальти финал Лиги чемпионов КОНКАКАФ. У Анхеля за сезон – 18 голов и 13 голевых пасов в 50 матчах. Приличная статистика, тем не менее Скалони не внёс Корреа даже в расширенный состав. Классных форвардов у и без того хватает.

Пауло Дибала, нападающий

Едва ли не самое звёздное имя в списке пролетевших мимо ЧМ-2026 аргентинцев! Хотя на прошлом турнире вклад Дибалы в золото был небольшим. До полуфинала он не играл, а с Хорватией и Аргентиной выходил на замену в концовке. Результативных действий форвард «Ромы» не совершил, но в финале забил в серии пенальти. 32-летний Пауло по-прежнему в римском клубе, с которым должен продлить истекающий контракт. В этом сезоне он оформил 3+8 в 27 матчах. Около четырёх месяцев пропустил из-за травм. Скалони не включил его даже в расширенный состав. Комментируя отсутствие Дибалы, тренер подчеркнул: в сборную вызваны те, кто не снизил уровень за четыре года.