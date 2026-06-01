Где смотреть трансляции матчей ЧМ-2026

Через 10 дней, 11 июня, стартует чемпионат мира — 2026, который продлится до 19 июля. Матчи турнира примут три страны: США, Мексика и Канада. Это первый в истории чемпионат мира, который пройдёт на территории сразу трёх государств. Игры будут транслировать телеканалы семейства «Матч».

В розыгрыше турнира примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.