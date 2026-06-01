Суперкомпьютер определил фаворита ЧМ

Суперкомпьютер определил главного фаворита чемпионата мира — 2026
Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных на победу на чемпионате мира — 2026. Так, наибольшая вероятность победы на предстоящем турнире, по мнению суперкомпьютера, у национальной команды Испании — 16,1%. На втором месте находится Франция (13%), на третьем — Англия (11,2%).
Топ-10 претендентов на победу на чемпионате мира выглядит следующим образом:
1. Испания — 16,1%.
2. Франция — 13%.
3. Англия — 11,2%.
4. Аргентина — 10,4%.
5. Португалия — 7%.
6. Бразилия — 6,6%.
7. Германия — 5,1%.
8. Нидерланды — 3,6%.
9. Норвегия — 3,5%.
10. Бельгия — 2,4%.
Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше турнира примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.
Главное сейчас